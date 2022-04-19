"Франція не залежить від російського газу": Макрон підтримав запровадження нафтового ембарго проти РФ

"Франція не залежить від російського газу": Макрон підтримав запровадження нафтового ембарго проти РФ

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує повне нафтове та газове ембарго для Росії.

За словами лідера Франції, саме за його ініціативою питання ембарго на російську нафту відклали до завершення президентських виборів.

Про це Макрон сказав під час інтерв’ю телеканалу France 5.

Він переконаний, що європейці мають припинити купувати нафту і газ у Росії, аби "послабити здатність Москви" продовжувати війну.

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Крім того, за словами Макрона, Франція не залежить від постачань російського газу, а тому блокуванням ембарго займається інша країна. Водночас , французький президент зазначає, що "європейський ринок є взаємопов'язаним" і в цілому "Європа залежить від російського газу".

Макрон також відмовився встановити червоні лінії щодо можливого застосування Путіним хімічної зброї, оскільки Франція "повинна виміряти наслідки", які це завдасть.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон пояснив, що відмовився використовувати слово "геноцид" щодо звірств російських військ в Україні, бо "словесна ескалація" не допоможе.

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