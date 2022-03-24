Франція профінансує міжнародний суд для розслідування злочинів в Україні

Франція також надасть суддів, слідчих та експертів, "щоб переконатися, що прокурор може вести своє розслідування в найкращих умовах".

Міністерство закордонних справ Франції пообіцяло виділити Міжнародному кримінальному суду (МКС) фінансування у розмірі 500 тис. євро на підтримку розслідування злочинів, скоєних в Україні, про що йдеться у спільному повідомленні міністерств закордонних справ і юстиції, пише CNN.

Франція також надасть суддів, слідчих та експертів, "щоб переконатися, що прокурор може вести своє розслідування в найкращих умовах", йдеться у заяві.

У заяві зазначають, що міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті буде заохочувати інші держави збільшити свою підтримку МКС на зустрічі міністрів юстиції в Гаазі.

2 березня МКС розпочав розслідування щодо ймовірних злочинів, скоєних у контексті ситуації в Україні від 21 листопада 2013 року, коли сотні тисяч українців вийшли на вулиці Києва на знак протесту проти відмови колишнього президента Віктора Януковича від торговельної угоди з Європейським Союзом, яка формувалася роками.

Уряд США у середу офіційно заявив, що військовослужбовці російських збройних сил скоїли військові злочини в Україні.

"Сьогодні я можу оголосити, що на основі наявної наразі інформації уряд США оцінює, що військовослужбовці Російської Федерації вчинили військові злочини в Україні", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Наша оцінка базується на ретельному аналізі доступної інформації з публічних та розвідувальних джерел», – додав він.

Нагадаємо, Росія відмовилася виконувати вимогу Міжнародного суду ООН зупинити війну в Україні. У країні-окупантці кажуть, що "не згодні".