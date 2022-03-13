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Франція оголосила новий розширений пакет санкції проти Росії: перелік обмежень

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Франція оголосила новий розширений пакет санкції проти Росії: перелік обмежень

ТСН.ua

Нові санкції запрацюють від 13 березня.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив новий пакет санкцій проти Росії у відповідь нападу на Україну. Фінанасові обмеження почнуть діяти від неділі, 13 березня. 

Про це він сказав в ефірі радіостанції France Inter.

Нові санкції Євросоюзу щодо Росії будуть направлені:

  • на заборону імпорту заліза та сталі з Росії,
  • на заборону експорту предметів розкоші,
  • на заборону інвестицій у російський нафтовий сектор,
  • на розширення списку санкцій бізнесменів.
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ТСН.ua

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