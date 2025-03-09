Франція передасть Україні танки і використає відсотки від російських активів: реакція Кремля

За "російські" гроші зможуть закупити 155-мм снаряди, а також керовані бомби для Mirage 2000.

Франція використає відсотки від заморожених російських активів, щоб профінансувати додаткову військову допомогу Україні на 195 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю La Tribune, опублікованому в неділю, 9 березня.

Лекорню сказав, що Париж надасть українській армії старішу техніку французької армії, зокрема танки AMX-10RC і броньовані машини.

“Крім того, цього року, завдяки відсоткам із заморожених російських активів , ми мобілізуємо новий пакет у розмірі 195 мільйонів євро, що дасть змогу постачати 155-мм снаряди, а також керовані бомби AASM, які перебувають на озброєнні українських Mirage 2000”, — додав очільник оборонного відомства Франції.

Після публікації інтерв'ю з Росії надійшла відповідь. "Вам все одно доведеться відповісти за свої дії і повернути вкрадене", - заявив спікер російського парламенту В'ячеслав Володін.

Минулого року країни “Великої сімки” погодилися надати Україні 50 мільярдів доларів через серію двосторонніх позик, які Київ міг би виплатити за рахунок надприбутків від заморожених російських державних активів.

В інтерв'ю Лекорню також зазначив, що вважає США союзником Франції, "незважаючи на її велику непередбачуваність ", і закликав до спокою, поки Європа стикається з загрозою з боку Росії.

"Я не з тих, хто каже, що буде третя світова війна. Ми просто повинні усвідомити, що все, що ми знали досі, ставиться під сумнів, і це прискорюється непередбачуваністю американського партнера. Тому ми повинні посилити наші оборонні зусилля, щоб гарантувати мир на нашому континенті", - наголосив французький міністр.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "відкриє стратегічні дебати" з іншими європейськими лідерами щодо використання французької ядерної зброї для захисту всього Євросоюзу.

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