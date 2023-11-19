Франція перевірила свій ядерний арсенал: запуск балістичної ракети пройшов успішно

Ракета впала в Північній Атлантиці за сотні кілометрів від усіх берегів.

Франція успішно провела випробування новітньої балістичної ракети великої дальності, підвищивши надійність своїх можливостей ядерного стримування.

Про це в неділю, 19 листопада, повідомило видання France24з посиланням на міністерство оборони країни.

Ракета М51.3, яка є вдосконаленою версією ракети М51, призначеної для запуску з підводних човнів, не мала ядерної боєголовки і була випущена французькими військовими з випробувального центру на південному заході Франції. Ракета впала в Північній Атлантиці за сотні кілометрів від усіх берегів.

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У міністерстві додали, що через міжнародні умови необхідно забезпечити оперативну надійність французького ядерного арсеналу.

“Політ підтвердив значне вдосконалення ракети, що сприятиме довірі до французьких засобів стримування протягом наступних десятиліть”, — йдеться в заяві міністерства.

Ракета розробляється компанією ArianeGroup, яка є спільним підприємством європейської інженерної групи Airbus і французької збройової компанії Safran. Нову ракету збройні сили Франції візьмуть на озброєнні приблизно в 2025 році.

Нагадаємо, раніше Росія відпрацювала завдавання потужного ядерного удару. Зокрема, під час тренувань відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет.

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