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Франція підготує і оснастить новостворену українську бригаду "Анни Київської"

Франція підготує і оснастить новостворену українську бригаду "Анни Київської"

Навчання бійців бригади "Анни Київської" у Франції / Колаж

Українські військові навчаються у Франції на техніці, яку вони використовуватимуть у місіях.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що зараз військові його країни навчають 2300 українських бійців новоствореної бригади "Анни Київської".

Про це французький лідер написав у соцмережі Х 9 жовтня.

Макрон опублікував відео навчань бригади "Анни Київської", які зараз тривають у Франції.

"Зараз наші військові навчають 2300 українських військових на техніці, яку вони використовуватимуть у місіях. Бригада "Анни Київської" буде навчена та оснащена завдяки солідарності Франції", – йдеться в повідомленні президента.

Українська бригада зараз навчається у французькому регіоні Гранд-Ест, який відомий потужними фортифікаціями Лінії Мажино та Арденнською операцією – останньою спробою нацистів переламати хід Другої світової війни.

Макрон показав відео навчань української бригади "Анни Київської" у Франції

Макрон показав відео навчань української бригади "Анни Київської" у Франції

До слова, напередодні міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що на у першому кварталі 2025 року Україні будуть передані винищувачі Mirage 2000, оснащені новою технікою.

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