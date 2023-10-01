Франція підтримує суверенітет і територіальну цілісність Вірменії — очільниця МЗС їде до Єревана

Пані міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибуде до столиці Вірменії 3 жовтня, щоби підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності країни.

Про це Колонна повідомила у своєму акаунті на X.

"Я приїду до Вірменії у вівторок", — повідомила очільниця МЗС.

За інформацією відомства, Катрін Колонна має намір підтвердити підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності Вірменії.

Очільницю французької дипломатії зустріне прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

"Потім вона разом зі своїм колегою Араратом Мірзояном відвідає вірменських біженців, які втекли з Нагірного Карабаха після військового наступу, розпочатого Азербайджаном 19 вересня, і дев'яти місяців незаконної блокади (Лачинського коридору, — ред.) під пильним поглядом Росії", — повідомили в МЗС.

Нагадаємо, 19 вересня, Баку почав у Карабаху "антитерористичну операцію".

Вже 20 вересня "влада" невизнаної республіки заявила, що Карабах припиняє вогонь і складає зброю, Азербайджан закінчує "антитерористичні заходи".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наголосив, що Єреван не брав участі в підготовці домовленостей між Баку і "владою" невизнаної республіки.

Тим часом ЄС попередив Азербайджан та пригрозив заходами у разі погіршення ситуації, а також закликає до відновлення переговорів з Єреваном.

Згодом в Росії заявили, що Вашингтон і Брюссель впливають на Вірменію щодо ухвалення нею рішення про вихід із Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ)

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