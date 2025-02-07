Франція почала розслідування проти соцмережі X Ілона Маска: подробиці справи

Йдеться про алгоритми, які "ймовірно спотворили роботу автоматизованої системи оброблення даних".
Розслідування розпочали після заяви французького депутата Еріка Ботореля.
Про це повідомив телеканал France Info з посиланням на дані прокуратури Парижа.
Боторель, депутат від центристської партії "Разом за республіку", 12 січня надіслав листа кіберпрокуратурі Парижа зі скаргою на упередженість алгоритмів соцмережі Маска.
Як йдеться в заяві прокуратури Парижа, ці алгоритми, "ймовірно, спотворили роботу автоматизованої системи оброблення даних".
"Судді та спеціалізовані помічники з підрозділу з боротьби з кіберзлочинністю аналізують соцмережу і проводять початкові технічні перевірки", – повідомила прокуратура Парижа, передає France Info.
Нагадаємо, колишні працівники SpaceX позиваються до Маска через систематичні приниження. Ілон Маск своєю поведінкою свідомо і цілеспрямовано створив неприємне вороже робоче середовище, публікуючи на робочому місці огидні та принизливі сексуальні світлини, меми і коментарі, кажуть ексспівробітники.
Читайте також:
- Журнал TIME посадив у крісло президента США чоловіка, який любить Трампа: фото
- Маск підняв тривогу: США ризикують програти наступну війну без переозброєння армії
- У РНБО відреагували на брехливий пост Маска про Україну у мережі X