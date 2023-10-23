Франція посилить патрулювання транспортних хабів через повідомлення про мінування

За останній тиждень у Франції зареєстровано 70 фальшивих повідомлень про бомби

Франція посилить патрулювання в аеропортах біля столиці та в потягах після хвилі повідомлень щодо загрози вибухів.

Про це повідомив голова Міністерства транспорту Клеман Бон, інформує агентство Reuters.

Він зазначив, що у столиці Франції Парижі патрулювання в аеропортах буде посилено на 40%, а персонал національної залізничної компанії SNCF буде збільшено на 20%.Починаючи з минулої середи

"Транспортні мережі були місцями, де в історії нашої країни та Європи відбувались напади", – пояснив Бон необхідність таких заходів.

Починаючи з минулої середи в аеропортах Франції було зареєстровано 70 фальшивих повідомлень про бомби. Майже всі ці сповіщення були надіслані з однієї адреси електронної пошти у Швейцарії.

Бон сказав France Inter, що такі повідомлення – це не "жарти, це серйозні злочини", і що вони будуть розслідувані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що e французькому місті Аррасі невідомий напав на школу з ножем і вбив учителя. Ще кілька людей травмовані.

Крім того, ми раніше інформували, що у Європі посилюють охорону єврейських об'єктів через події в Ізраїлі.

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