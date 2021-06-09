Франція скасовує обов'язковий тест на коронавірус для вакцинованих туристів з ЄС

З 9 червня барам і ресторанам у Франції дозволять приймати відвідувачів до 50% від загальної заповнюваності залів.

Громадяни країн Європейського Союзу, які пройшли вакцинацію від коронавірусу COVID-19, зможуть в'їхати на територію Франції без пред'явлення негативного ПЛР-тесту.

"Починаючи з 9 червня поїздки мандрівників між Францією та іншими країнами будуть відновлені з урахуванням епідеміологічної ситуації в третій країні та того, чи пройшли приїжджають вакцинацію", — про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на французький уряд.

Відповідно до цих факторів країни світу поділені на три категорії. В "зелену" групу потрапили країни ЄС, Австралія, Південна Корея, Японія, Ліван, Сінгапур, Нова Зеландія та Ізраїль. У разі приїзду з однією з цих країн ПЛР-тест не знадобиться.

До другої — "помаранчеву" — зону включені країни, "де вірус все ще поширюється, але ситуація знаходиться під контролем, і де немає викликають стурбованість штамів". Зокрема, в цій групі — США, Велика Британія і Росія. До Франції зможуть приїхати, маючи вакцинацію громадяни цих країн, але їм, попри щеплення, доведеться надати тест на коронавірус. Йдеться про препарати, схвалених європейським регулятором EMA.

В інших випадках в'їзд до Франції з країн "помаранчевої зони" дозволений лише у випадках, коли мета візиту визнається вкрай важливою. Людям буде необхідно здати тест на коронавірус. Крім того, серед заходів, прийнятих французькою владою, значиться семиденний карантин.

У "червону" зону потрапили Індія, а також ряд країн Південної Америки. Приїхати з цих країн можна тільки в разі життєво важливою ситуації, всіх інших, навіть вакцинованих, поки не пускатимуть.

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Також з 9 червня барам і ресторанам у Франції дозволять приймати відвідувачів до 50% від загальної заповнюваності залів. З середи також відновлюється робота спортивних об'єктів, розташованих в будівлях — це басейни, спортивні зали. Дозволено проводити аматорські спортивні змагання на відкритому повітрі з обмеженням до 500 учасників. Можна також організовувати фестивалі на відкритому повітрі, кінотеатри та театри можуть приймати до 5 тисяч осіб, але не більше 65% від заповнюваності залу.

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