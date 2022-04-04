Франція слідом за Німеччиною видворила низку дипломатів Росії

У заяві МЗС йдеться, що "першою відповідальністю Франції завжди є забезпечення безпеки французів та європейців".
Франція слідом за Німеччиною висилає кілька десятків російських дипломатів через звірства російських солдатів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Франції.
"Франція ухвалила рішення про висилку низки російських співробітників, які мають дипломатичний статус, дії яких суперечать інтересам нашої безпеки. Ця акція є частиною європейського підходу. Нашою першою відповідальністю завжди є забезпечення безпеки французів та європейців", - йдеться у заяві МЗС країни.
Водночас точна кількість співробітників дипломатичного відомства не уточнюється, проте, за даними джерела AFP, йдеться про 35 росіян.
Раніше Німеччина заявила про висилку кількох десятків російських дипломатів зі своєї території. В МЗС Росії пообіцяли відреагувати на рішення Німеччини.
Читайте також:
- Бучанська різанина: російська армія звірствувала в передмісті Києва, кадри жаху сколихнули увесь світ
- Я хочу, щоб кожна мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей у Бучі, Ірпені, Гостомелі - Зеленський
- "Такої жорстокості не бачили десятиліттями": генсек НАТО прокоментував трагедію в Бучі