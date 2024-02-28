Франція сподівається до кінця року збільшити виготовлення снарядів до 5 тис. на місяць

Міноборони Франції розповіло про стан справ у сфері виготовлення зброї.

У Міністерстві оборони Франції висловили сподівання, що країні вдасться вийти на виготовлення 5 тисяч 155-мм снарядів на місяць у 2024 році.

Про це заявив міністр оборони Себастьян Лекорню під час слухань у Національних зборах, інформує Le Monde.

"Я дуже сподіваюся, що ми зможемо виробляти від 4 000 до 5 000 боєприпасів калібру 155 міліметрів на місяць", — зазначив Лекорню.

Він нагадав, що до початку російського вторгнення до України Франція виготовляла 1000 снарядів на місяць, а після початку війни збільшила ці обсяги до 2 000 у 2023 році.

Лекорню заявив, що у лютому поточного року Франція почала виготовляти 3000 снарядів на місяць, однак показник все одно ще низький.

Міністр пояснив, що у країни є проблеми з виробництвом пороху та налагодженням виробничих ліній, але оборонна компанія Nexter робить усе можливе, аби інвестувати у виготовлення і відкрити додаткову лінію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сеул приголомшив заявою щодо кількості боєприпасів, які КНДР передала Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Нідерланди виділять понад €100 млн на закупівлю снарядів для України.

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