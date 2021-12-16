Франція стоїть на порозі обов'язкової вакцинації: що вважає Макрон

Вакцинація дітей буде необов'язковою, але бажаною.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна майже підійшла до обов'язкової вакцинації проти COVID-19.
Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на телеканали TF1 та LCI.
За його словами, "коли вакциновано майже 90% осіб у віці, прийнятному для вакцинації, це означає, що ми цього (обов'язкової вакцинації — ред.) майже досягли".
"Цей вірус адаптується, як усі віруси. Звідси ці нові варіанти, які можуть іноді трохи краще чинити опір, і тоді потрібно зробити інший тип додаткового щеплення, пристосованого до цих варіантів. Так частково надходять щороку з грипом. Щороку знову вакцинуються, щоб отримати вакцину, адаптовану до цього грипу. Можливо, що ми йдемо ще й із цим вірусом", — сказав Макрон.
Він висловився про вакцинацію дітей, наголосивши, що вона буде необов'язковою, але бажаною.
"Це має бути вибором батьків. Обов'язків немає", — заявив Макрон.
Нагадаємо, що на тлі нового спалаху COVID-19 у Франції вирішили на чотири тижні заборонити діяльність усіх нічних клубів.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.