Франція та Польща обговорять відправлення 40 тисяч європейських солдатів до України

Ще в лютому Макрон вперше висунув ідею відправлення військ НАТО в Україну, але не уточнив, на яких умовах це відбуватиметься.

У четвер, 12 грудня, президент Франції Еммануель Макрон прибуде до Варшави, щоб обговорити з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском план європейської миротворчої місії, яка б зберегла суверенітет України в рамках можливої угоди Трампа і Путіна.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Як пояснив виданню колишній заступник генерального секретаря НАТО Каміль Гранд, суть французької пропозиції полягає у миротворчій місії, яка б гарантувала, що Кремль у майбутньому не порушить можливе припинення вогню та встановлену лінію розмежування в Україні.

Ще в лютому Макрон вперше висунув ідею відправлення військ НАТО в Україну. При цьому він не уточнив, на яких умовах це відбуватиметься.

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Більш детально цю думку він висловив під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 11 листопада в Парижі. З подібною метою 27 листопада він скликав лідерів скандинавських і балтійських країн (NB8) і Польщі, які зібралися в Харпсунді.

Директор Центру досліджень безпеки при Французькому інституті міжнародних відносин Елі Тененбаум, який працює над проектом такої місії, пояснив, що контингент може складатися з п'яти бригад (близько 40 тисяч солдатів). Польща могла б взяти на себе командування однієї з них.

Це підтвердили виданню Politico дипломат ЄС та французький чиновник.

"Це правда", - сказав дипломат, відповідаючи на запитання щодо повідомлення щодо переговорів між двома країнами про можливе розміщення в Україні іноземного миротворчого контингенту чисельністю 40 тисяч осіб. Він не уточнив, із яких країн можуть прибути солдати.

На думку Каміля Гранда, чим більше країн візьме участь у такій миротворчій місії, тим більше шансів, що Росія не зважиться на черговий напад на Україну.

Він припускає, що після лютневих виборів до неї долучиться Німеччина (головний претендент на посаду канцлера Мерц поки виключає таку можливість), Нідерланди також зацікавлені в проекті. Однак, окрім Польщі та країн NB8, принципово важливою є участь у розбудові місії Франції та Великої Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон відвідає Польщу, де обговорить план європейської миротворчої місії для збереження суверенітету України.

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