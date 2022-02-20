Франція та Польща закликали своїх громадян покинути Україну

Франція та Польща закликали своїх громадян покинути Україну

МЗС обох країни опублікували перелік областей, з яких невідкладно рекомендують виїхати своїм громадянам.

МЗС Франції та Польщі рекомендували своїм громадянам, за можливості, покинути Україну.

Про це йдеться у пресрелізах міністерств обох країн.

Франція закликає своїх громадян не відвідувати прикордонні райони на півночі та сході країни.

Громадян Франції в Харківській, Луганській та Донецькій областях, і в якості запобіжного заходу в Дніпровській області, закликають невідкладно покинути ці території.

Париж рекомендує усім французам, чиє перебування в Україні не має вагомих причин, виїжджати з країни і відкласти всі заплановані поїздки до України.

МЗС Польщі також закликає своїх громадян утриматися від будь-яких поїздок у Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Луганську, Полтавську, Сумську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську, місто Севастополь та Автономну Республіку Крим.

Щодо решти території України, то МЗС Польщі рекомендує уникати неважливих поїздок.

Раніше повідомлялося, де поселилися дипломати США у Львові і коли планують повернутися назад до Києва.

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