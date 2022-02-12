Франція та ВООЗ ухвалили угоду на 50 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом: деталі

Коштом внеску передбачається проведення ефективних кампаній вакцинації, тестування та лікування, застосування стратегії тестування на рівні громад
Франція та Всесвітня організація охорони здоров’я оголосили про нову угоду щодо внесків у розмірі 50 млн євро, яка допоможе системам охорони здоров’я країн прискорити рівний доступ до тестів, лікування та вакцин.
Про це пише Укрінформ.
Угода має на меті підтримати роботу ВООЗ.
"ВООЗ дуже вдячна уряду Франції за його постійну відданість глобальній єдності в боротьбі з пандемією COVID-19", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
За його словами, Франція відіграла провідну роль у підтримці роботи ВООЗ.
"Цей вид внеску є вирішальним для ВООЗ і необхідним для досягнення ВООЗ своєї місії та порятунку життя найбільш уразливих людей у світі", - додав він.
Коштом внеску передбачається проведення ефективних кампаній вакцинації, тестування та лікування, застосування стратегії тестування на рівні громад, а також підтримки життєво важливих клінічних операцій. Це спрямовано на посилення національних механізмів реагування та зміцнення систем охорони здоров’я.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.