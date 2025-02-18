Франція терміново збирає зустріч для обговорення ситуації в Україні — Reuters

Згідно з дипломатичними джерелами, частина країн може взяти участь у зустрічі через відеоконференцію.

19 лютого Франція організує ще одну зустріч для обговорення ситуації в Україні та європейської безпеки, на яку запросять країни ЄС, що не були присутні на першій зустрічі, а також Канаду.

Про це пише агенція Reuters.

За даними дипломатичних джерел, до списку запрошених на зустріч щодо України та європейської безпеки увійшли Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Як повідомили дипломати, деякі країни, ймовірно, будуть брати участь у зустрічі Франції за допомогою відеоконференції. Французька сторона поки не прокоментувала цю інформацію.

Нагадаємо, у Франції 17 лютого відбувся європейський саміт щодо України та її безпеки. До Парижа прибули лідери "головних європейських держав" для обговорення "європейської безпеки", проте хто саме візьме участь у заході, поки не розголошують.

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