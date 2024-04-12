Франція вдесятеро збільшує виробництво снарядів: скільки продукції призначено для України

Французька державна компанія Eurenco, яка виробляє вибухові речовини та боєприпаси значно збільшує виробничі потужності. У компанії обіцяють, що 80% її продукції піде на потреби України, а решта – для французької армії.

Про це пише Le Monde.

Зазначається, що до 2022 року штат компанії налічував 900 працівників, а річний обсяг продажів тримався на рівні 190 мільйонів євро, що ледь дозволяло Eurenco утримуватися на плаву. Після початку війни в Україні, коли світовий попит на зброю, вибухівку та боєприпаси збільшився в рази, виробництво ніби увійшло у нову "епоху відродження".

Зазначається, що до 2025 року Eurenco відкриє додаткові 500 робочих місць завдяки дуже різкому зростанню міжнародних замовлень приблизно на додаткові 1,2 млрд євро. Група має дочірні компанії у Швеції та Бельгії, а незабаром планує відкрити виробництво й у США.

Голова групи Eurenco Тьєррі Франку повідомив, що за останній рік Eurenco вже подвоїла об'єми випуску своєї продукції. У планах компанії до 2025 року – подвоїти виробництво вибухових речовин і порохів малого калібру, а також вдесятеро збільшити виробництво великокаліберних виробів, зокрема 155-мм снарядами, які дуже потрібні на фронті в Україні. Якщо ці плани вдасться реалізувати, на початку 2026 року в виробничі потужності заводу дозволять випускати 200 тисяч снарядів на рік.

Тьєррі Франку також повідомив, що Eurenco отримала дозвіл на використання старих армійських запасів пороху, які були зарезервовані для військових навчань, але тепер сприятимуть пришвидшенню процесу виробництва.

Нагадаємо, у Франції відкрили завод часів Першої світової. На будівництві побував президент Еммануель Макрон, який запевнив, що настав час до реіндустріалізації Франції у військовій сфері.

Читайте також провідні новини дня: