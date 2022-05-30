Франція втратила свого журналіста у війні в Україні: реакція Макрона не забарилася

На Луганщині росіяни обстріляли броньований евакуаційний транспорт, внаслідок чого загинув французький журналіст Фредерік Леклерк. Він працював на телеканалі BFMTV.

Реакція французького лідера Еммануеля Макрона не забарилася. Президент Франції, коментуючи загибель журналіста, написав, що Леклерк "приїхав до Україну, щоб показати реальність війни".

Про це Макрон написав на своїй сторінці у Twitter.

"Журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф приїхав в Україну, щоб показати реальність війни. На борту гуманітарного автобуса разом із цивільними, які були змушені тікати, рятуючись від російських бомб, він був смертельно застрелений", - йдеться у його повідомленні.

Французький лідер висловив щирі співчуття рідним та колегам загиблого від рук росіян журналіста.

"Я поділяю біль родини, родичів та колег Фредеріка Леклерка-Імхоффа, яким висловлюю свої співчуття. Тим, хто виконує складну місію інформування на театрах воєнних дій, я хотів би ще раз підтвердити беззастережну підтримку Франції", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, у понеділок, 30 травня, російські військові обстріляли автомобіль, який їхав рятувати людей. В авто перебував французький журналіст, який отримав смертельне поранення в шию. Через постійні обстріли російських вбивць на Луганщині офіційно припинили евакуацію.

Росіяни вбили французького журналіста на Луганщині

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