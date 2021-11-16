Франція закликала Путіна використати свій вплив на Лукашенка, аби зупинити міграційний колапс

Путін відмовився брати участь у вирішенні цього конфлікту.
Президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову тривалістю майже 2 години, під час якої французька сторона закликала Кремль використати свій вплив на Білорусь, аби врегулювати ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею.
Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови.
Офіційний Париж висловив Путіну свою глибоку стурбованість "нелюдською інструменталізацією міграційних потоків", організованих Білоруссю на кордоні з Польщею.
"Еммануель Макрон закликав свого російського колегу використати свій вплив на Білорусь, щоб покласти край цій серйозній гуманітарній кризі", — йдеться у заяві.
Натомість у заяві Кремля йдеться про те, що Путін привернув увагу Франції до "вкрай жорсткого поводження польських прикордонників із біженцями" і відмовився брати участь у вирішенні цього конфлікту.
"Поінформувавши про свої контакти щодо міграційної кризи з Президентом Білорусії Олександром Лукашенком, Володимир Путін підкреслив доцільність обговорення проблем, що виникли безпосередньо між керівництвом країн ЄС і Білорусії", — йдеться в заяві Москви.
Нагадаємо, сьогодні на білорусько-польському кордоні загострилася ситуація: мігранти перейшли у наступ. Зокрема, у польських прикордонників почали кидати каміння та пляшки. Польща намагається відбити атаку.
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