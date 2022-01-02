Франція зменшила карантин для людей із позитивним тестом на COVID-19 до тижня

Франція зменшила карантин для людей із позитивним тестом на COVID-19 до тижня

Ізоляція може бути знята через п'ять днів у разі негативного тесту під час карантину.

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що період ізоляції для повністю вакцинованих людей з позитивним тестом на COVID-19 буде скорочено з 10 до 7 днів або 5 при повторному негативному тесті в період карантину.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на газету le Journal du Dimanche.

"Ізоляція може бути знята через п'ять днів у разі негативного тесту в період карантину. Тим, хто не вакцинований, доведеться самоізолюватись протягом 10 днів з можливістю припинення карантину через сім днів на тих самих умовах", — сказав Веран.

"Ми зберігатимемо пильність протягом усього січня", — додав міністр.

Президент Франції Емманюель Макрон у своєму новорічному зверненні заявив, що наступні кілька тижнів будуть важкими, але не став запроваджувати нових обмежувальних заходів для стримування поширення вірусу.

Французька влада наслідувала приклад інших країн, щоб запобігти збоям в економіці через брак робочих рук.

Франція стала шостою країною у світі, яка повідомила про більш ніж 10 млн інфікованих коронавірусом з початку пандемії.

Нагадаємо, у Києві зафіксували перші випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон". Фахівці вважають, що він заразніший, ніж "Дельта".

Крім того, штам коронавірусу "Омікрон" може не визначатися ПЛР-тестами. Річ у тому, що чутливість різних видів тестів не стовідсоткова. Багато останніх досліджень свідчать, що більшість вакцин, що використовуються у світі, або зовсім неефективні, або малоефективні проти "Омікрону".

Тим часом в Австралії зареєстрували перший летальний випадок, пов'язаний із новим штамом COVID-19 "Омікрон".

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