Франція зменшила карантин для людей із позитивним тестом на COVID-19 до тижня

Ізоляція може бути знята через п'ять днів у разі негативного тесту під час карантину.
Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран заявив, що період ізоляції для повністю вакцинованих людей з позитивним тестом на COVID-19 буде скорочено з 10 до 7 днів або 5 при повторному негативному тесті в період карантину.
Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на газету le Journal du Dimanche.
"Ізоляція може бути знята через п'ять днів у разі негативного тесту в період карантину. Тим, хто не вакцинований, доведеться самоізолюватись протягом 10 днів з можливістю припинення карантину через сім днів на тих самих умовах", — сказав Веран.
"Ми зберігатимемо пильність протягом усього січня", — додав міністр.
Президент Франції Емманюель Макрон у своєму новорічному зверненні заявив, що наступні кілька тижнів будуть важкими, але не став запроваджувати нових обмежувальних заходів для стримування поширення вірусу.
Французька влада наслідувала приклад інших країн, щоб запобігти збоям в економіці через брак робочих рук.
Франція стала шостою країною у світі, яка повідомила про більш ніж 10 млн інфікованих коронавірусом з початку пандемії.
Нагадаємо, у Києві зафіксували перші випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон". Фахівці вважають, що він заразніший, ніж "Дельта".
Крім того, штам коронавірусу "Омікрон" може не визначатися ПЛР-тестами. Річ у тому, що чутливість різних видів тестів не стовідсоткова. Багато останніх досліджень свідчать, що більшість вакцин, що використовуються у світі, або зовсім неефективні, або малоефективні проти "Омікрону".
Тим часом в Австралії зареєстрували перший летальний випадок, пов'язаний із новим штамом COVID-19 "Омікрон".
Читайте також:
- Вакцинація від коронавірусу: в Україні зробили вже понад 28 млн щеплень
- Ізраїль першим у світі почав вакцинувати четвертою дозою проти COVID-19: хто отримав рятівний укол
- "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологія зробила прогноз
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.