Франція змінила правила в'їзду для українців: вимоги стали жорсткіші

Перетинати кордон країни дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації та були щеплені відповідними препаратами.

У понеділок, 11 жовтня , у Франції змінили правила в’їзду для іноземців.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Відтепер країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm.

Для безперешкодного перетину кордону від моменту отримання останньої дози повинно минути щонайменше 7 днів, а для препарату Johnson and Johnson, який передбачає лише одне щеплення — 28 днів.

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