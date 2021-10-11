Франція змінила правила в'їзду для українців: вимоги стали жорсткіші

Перетинати кордон країни дозволено особам, які пройшли повний курс вакцинації та були щеплені відповідними препаратами.
У понеділок, 11 жовтня , у Франції змінили правила в’їзду для іноземців.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Відтепер країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm.
Для безперешкодного перетину кордону від моменту отримання останньої дози повинно минути щонайменше 7 днів, а для препарату Johnson and Johnson, який передбачає лише одне щеплення — 28 днів.
Нагадаємо:
- Правила в’їзду до країни змінили у Німеччині та Великій Британії, де визнали українські COVID-сертифікати про щеплення. В обох країнах не визнають вакцинацію китайським препаратом CoronaVac, який широко застосовують в Україні
- Від 18 вересня правила в'їзду до країни для українських громадян змінила Латвія
- Румунія посилила правила в'їзду: українцям роз'яснили нові правила
- Фінляндія змінила умови в'їзду для українців: пропускатимуть лише вакцинованих
- Чорногорія змінила правила в'їзду до країни
- Північна Македонія визнала українські COVID-сертифікати