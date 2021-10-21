Францію накрив потужний ураган: заблоковані дороги, повалені дерева і темнота у будинках (відео)

Францію накрив потужний ураган: заблоковані дороги, повалені дерева і темнота у будинках (відео)

У деяких регіонах оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки.

На півночі Франції вирує ураган "Аврора". Без світла залишилося 250 тисяч домівок.

Про це повідомляє ІТАР-СС з посиланням на видання Le Figaro.

У деяких комунах департаменту Приморської Сени вітер зривав дахи і валив дерева, а в департаменті Фіністер зафіксовано появу торнадо.

У Нормандії зафіксували швидкість вітру в 175 км/год, у деяких регіонах оголосили "помаранчевий" рівень небезпеки, очікується вітер зі швидкістю до 110 км/год.

Крім того, на дорогах столичного регіону Іль-де-Франс, а також у Бретані та Нормандії спостерігаються масштабні затори на дорогах через падіння дерев.

Раніше стало відомо, що потужні урагани накоїли лиха на вулицях грецької столиці, тож Афіни опинилися під водою.

Із затоплених вулиць евакуювали людей. Через повінь частина автошляхів перекрита. А містяни отримали від влади повідомлення з проханням сидіти вдома і без потреби на вулицях не з'являтися.

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