Француза, який роками організовував зґвалтування дружини, підозрюють у ще двох злочинах

Француза Домініка Пеліко, який відбуває 20-річний термін ув'язнення за організацію групових зґвалтувань своєї ексдружини Жизель Пеліко, підозрюють у ще двох злочинах.

Про це повідомляє CNN.

Серед нових звинувачень – зґвалтування і вбивство рієлторки Софі Нарме у Парижі 4 грудня 1991 року.

Адвокатка Пеліко Беатріс Заварро повідомила, що Домінік заперечує свою причетність до цього злочину.

Друга справа стосується спроби зґвалтування із застосуванням зброї ще однієї рієлторки 11 травня 1999 року.

Офіційне розслідування проти Домініка Пеліко в цих справах триває ще від жовтня 2022 року, але журналісти дізналися про це тільки зараз.

Нагадаємо:

71-річного Домініка Пеліко судили за організацію зґвалтувань його дружини Жизель. Під час цих нападів жінка перебувала непритомною через наркотики, які чоловік таємно підписав їй. Подружжя було разом уже 50 років, має трьох дітей і сімох онуків.

Разом з Домініком Пеліко на лаві підсудних опинииося 50 чоловіків віком від 26 до 74 років, які в період від 2011 до 2022 року вчинили понад 100 зґвалтувань щодо Жизель. Деяких обвинувачують в одноразовому зґвалтуванні, тоді як інших підозрюють у шестиразовому нападі. Серед підсудних є депутат місцевої ради, журналіст, колишній поліцейський, охоронець в’язниці, військовий, пожежник і державний службовець.

2020 року Жизель дізналася про жорстоке насильство щодо себе лише завдяки поліції, яка випадково виявила докази під час розслідування іншого інциденту за участю її чоловіка. Охоронець спіймав його, коли той таємно знімав відео під спідницями жінок у супермаркеті.

Під час обшуку поліція виявила на його USB-накопичувачі файл із позначкою "Знущання", що містив близько 20 тисяч зображень і відео, на яких було зафіксовано близько 100 зґвалтувань його дружини.

Згідно з матеріалами справи, Домінік Пеліко зізнався, що отримував задоволення, спостерігаючи за тим, як інші чоловіки вступають у статеві стосунки з його непритомною дружиною. Він також зазначив, що всі чоловіки були обізнані про те, що вона перебуває під дією наркотиків і нічого не усвідомлює.

Домініка Пеліко засудили до 20 років за зґвалтування власної дружини.

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