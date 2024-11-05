Французи почали повторювати російську тактику з дронами на вертольотах — Defense Express

Французи готуються поєднати вертольоти з FPV-дронами, як раніше робили росіяни.

Французькі військові розпочали експерименти з інтеграції операторів безпілотників у екіпажі вертольотів, розвиваючи тенденцію, яку раніше помітили у російській армії.

Про це пише Defense Express.

За інформацією видання, в 3-му вертолітному полку армійської авіації успішно провели експеримент із розміщенням оператора FPV-дрона на борту військового вертольота.

Французькі військові розглядають це як частину ширшої концепції створення єдиного розвідувально-ударного комплексу, що поєднує вертольоти та безпілотники різних типів.

Для початку французькі військові передбачають, що в такий комплекс можна буде поєднувати між собою існуючі типи вертольотів та БПЛА з тим, що за рахунок існуючих зразків отримати нові можливості на полі бою.

Наприклад – включати операторів розвідувальних БПЛА в склад екіпажів ударних вертольотів Tiger з тим, щоб забезпечити додаткову ситуаційну обізнаність.

Або ж інший варіант – саджати операторів безпілотників як додаткового члена екіпажу на транспортно-десантних NH90 та H160M з тим, щоб зменшити когнітівне навантаження наосновний склад екіпажу.

Ну а в перспективі французькі військові вбачають, що за 10-15 років у них з’являться спеціалізовані типи безпілотників, створені для застосування із вертольотів різних типів.

Раніше подібну тактику відпрацьовували російські військові, намагаючись використовувати FPV-дрони з вертольотів для протидії українським морським дронам Magura V5.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати від Франції вдосконалені Mirage 2000-5F ("Міраж" 2000-5Ф), які, ймовірно, стануть заміною бомбардувальникам Су-24.

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