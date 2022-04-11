Французи визначились з головними кандидатами в президенти: чи втратить прихильник України Макрон посаду

Хоча і до нього в українців можуть бути запитання.

Французьке дежавю — у другий тур президентських виборів, як і 5 років тому, знову вийшли Емманюель Макрон і Марін Ле Пен. Чинний президент здобув 27 відсотків голосів виборців, а лідерка ультраправих — 23. За два тижні французів покличуть на дільниці робити остаточний вибір.

Про це йдеться в ТСН.

Для України бажанішою була б перемога Емманюеля Макрона. Незважаючи на те, що до французького президента претензій теж багато. Так, наприклад, той факт, що він досі регулярно телефонує Путінові з надією добитися змін дипломатією. Наразі усі ці дзвінки абсолютно безрезультатні.

Макрон зважує кожне слово у бік Москви, так, наприклад, президент розкритикував Байдена, коли той назвав Путіна м’ясником. «Я б таких слів не обирав», — сказав тоді французький президент. Щоправда, є й позитивні зрушення — Париж розглядає можливість відмови від російського газу, від поставок якого залежить на 20%.

За останніми опитуваннями, Макрон має перемогти Ле Пен у другому турі з результатом 54% проти 46%. Вчора, після оголошення результатів першого туру, Макрон звернувся до французів. «Я бачу місце Франції у сильній Європі, де б ми формували союзи з іншими великими демократіями, аби захистити себе. Я не допущу виходу Франції з Європи, бо тоді на нас чекають лише союзники у вигляді популістів і ксенофобів, а це — не наша ідентичність», — заявив він.

Вибори президента у Франції: як ця подія вплине на українське питання

Розгромлені соціалісти, республіканці та крайні ліві на чолі з Жан-Люком Меланшоном — усі закликали своїх виборців у другому турі голосувати за президента, аби не допустити приходу до влади ультраправої Ле Пен з її радикальними ідеями. Хай там як, але 30% французьких виборців вчора віддали свій голос за ультраправого кандидата — Ле Пен, або ще більш одіознішого Земмура.

Країну однозначно хилить вправо, і з цими настроями Макрон не зможе не рахуватися у разі своєї, майже гарантованої, перемоги.

Чого Україні очікувати від Франції – прогнози журналіста

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