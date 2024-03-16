Французька держкомпанія працює з "Росатомом" над створенням ядерного палива – Bloomberg

Російська державна корпорація "Росатом" продовжує співпрацю з французькою держкомпанією Framatome SA для виробництва палива для реакторів, що забезпечують електроенергією 100 млн жителів східної Європи.

Про це пише Bloomberg.

Попри санкції, Москва обіграла Захід і за результатами 2023 року буде зафіксовано рекордний імпорт російського палива для європейських реакторів, пише видання.

Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина досі використовують російські технології.

"Вплив Кремля на ядерних ринках не слабшає через два роки після вторгнення до України, а нові дані свідчать про рекордну торгівлю 2023 року. Навіть коли президент Росії Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон обмінюються військовими погрозами, інженери обох країн спільно будують плани на майбутнє своїх атомних галузей", - йдеться у матеріалі.

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Очільники європейських держав, включно з Макроном, зустрінуться 21 березня на саміті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ - ред.) в Брюсселі, де вони обговорять шляхи зміцнення ланцюгів постачання ядерного палива.

Минулого року французька компанія Framatome SA створила спільне підприємство з російською паливною компанією ТВЕЛ ("дочка Росатому" – ред.), і ця нова структура домагається дозволу уряду Німеччини на роботу.

Завод Framatome розташований у німецькому Лінгені, де понад 10 000 жителів уже висловили свою незгоду з цими планами.

У Німеччині вважають, що співпраця з російською компанією на території ФРН може відчинити двері для шпигунів чи потенційного саботажу.

"План "Росатома" в Німеччині викликає запитання про те, наскільки ефективно західним ланцюгам постачання вдається диверсифікуватись від Росії", - сказала Дар’я Долзікова, дослідниця ядерної торгівлі аналітичного центру Royal United Services Institute у Лондоні.

Мажоритарним власником компанії Framatome є Electricite de France SA.

Попередні спроби розширити виробництво в Лінгені викликали підозри, що призвело до перегляду німецькими регуляторами 2021 року. Остання спроба Framatome викликала обурення громадськості після того, як керівник підприємства повідомив місцевим законодавцям, що російські інженери контролюватимуть роботу заводу.

"Ми повинні зменшити вплив Росії на енергетичний сектор", – сказав місцевий міністр Крістіан Мейєр. За його словами, він консультуватиметься з федеральною владою в Берліні щодо потенційних проблем безпеки.

Підприємство Framatome в Лінгені вже виробляє паливо для реакторіву Великій Британії, Бельгії та у Швеції.

"Ця небезпека є не тільки гіпотетичною, але й пов’язана з іноземною державною компанією, керівник якої не тільки веде агресивну війну в Європі проти міжнародного права, але й відверто погрожує застосуванням ядерної зброї", – йдеться в юридичному висновку професора і юриста-еколога Герхарда Роллера.

Завдяки партнерству з Росією Framatome розраховує прискорити комерціалізацію палива ВВЕР, оскільки воно буде ідентичним тому, що "Росатом" постачає до Чехії, Болгарії та Словаччини.

Нагадаємо, Конгрес США провів слухання щодо санкцій проти "Росатома".

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