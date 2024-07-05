Окрім блокування потенційного розгортання французьких військ в Україні, лідерка ультраправих прагне скасувати дозвіл на удари далекобійними ракетами по території РФ.

Лідер французької ультраправої партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен пообіцяла, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву використати надану Францією зброю великої дальності для ударів усередині Росії та завадить реалізації ідеї президента Франції Еммануеля Макрона відправити війська в Україну.

Про це французька “подруга Путіна”, як називають політикиню, яка відзначалася проросійськими заявами та тричі безуспішно намагалася виграти президентські вибори, заявила в інтерв’ю CNN.

“Якщо Еммануель Макрон хоче ввести війська в Україну, а прем’єр-міністр проти цього, тоді війська в Україну не направляються. Останнє слово за прем’єр-міністром”, - наголосила вона.

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Окрім блокування потенційного розгортання французьких військ в Україні, яке Макрон розглядає як спосіб підвищити ефективність військових інструкторів, Ле Пен сказала, що дозвіл Києва на використання ракет великої дальності, які постачає Франція, на території Росії також буде скасовано.

Макрон був одним із перших західних лідерів, який публічно дозволив Україні завдавати ударів по цілях всередині Росії західною зброєю, підготувавши основу для того, щоб Вашингтон зробив те саме. Це дозволило Києву обстрілювати російські військові бази, формування та артилерію, які використовувалися для атак на Україну.

Опитування вказують на те, що “Національне об’єднання” отримає найбільшу частку із 577 місць у Національній асамблеї під час другого туру парламентських виборів. Хоча ультраправі популісти потенційно не досягають до абсолютної більшості, Макрон, ймовірно, запропонує їм шанс обрати наступного прем’єр-міністра країни.

Протести у Франції – партія Ле Пен лідирує у парламентських виборах!

Нагадаємо, У Франції спалахнули масові протести після того, як стало відомо, що за даними екзит-полів на виборах перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен.

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