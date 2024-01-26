Французькі фермери також вийшли на масштабні протести по всій країні: що вимагають (фото)

У п'ятницю, 26 січня, у Франції фермери заблокували одну з головних автомагістралей країни.

У Франції фермери-протестувальники заблокували одну з головних автомагістралей Франції, що з'єднує Париж з північним містом Лілль, країнами Бенілюксу і Великою Британією, спричинивши кілометрові затори на дорогах.

Про це повідомило агентство Reuters.

Місцеві фермери закликали до перекриття доріг у Парижі та його околицях, щоб посилити тиск на уряд. Вони звинувачують уряд у тому, що він не робить достатньо для того, щоб допомогти їм впоратися з низькими цінами на продукти харчування та надмірним регулюванням.

Нині загальнонаціональний рух протесту спричинив перші серйозні перебої в русі транспорту навколо французької столиці. Очікується, що колони тракторів паралізують рух навколо столиці в другій половині дня, якраз перед тим, як прем'єр-міністр Габріель Атталь звернеться до фермерів з промовою.

Уряд заявив, що оголосить про негайні заходи, спрямовані на стримування обурення фермерів. Водночас паризька регіональна філія профспілки FNSEA планує встановити 11 блокпостів на основних приміських магістралях навколо Парижа.

За даними онлайн-сервісу міністерства транспорту Bison Fute, блокпост на автомагістралі A1 на північ від Парижа призвів до утворення вранці заторів довжиною близько 4 км.

Французькі ЗМІ повідомили, що фермери також встановили перші блокпости на транспортних магістралях в департаменті Ессон на південь від Парижа рано вранці.

Протести фермерів у Франції / Фото: Associated Press

Протести фермерів у Франції / Фото: Associated Press

Протести фермерів у Франції / Фото: Associated Press

Протести фермерів у Франції / Фото: Associated Press

Протести фермерів у Франції / Фото: Associated Press

Нагадаємо, в Польщі 24 січня також розпочалися протести фермерів, які вимагають захистити їхній бізнес від імпорту з України. Щонайменше 150 міст і сіл вийшли на антиукраїнський мітинг. Акції з тракторами та іншою технікою на дорогах заплановані в понад 150 населених пунктах по всій території Польщі.

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