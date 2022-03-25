Французькі підводні човни з балістичними ракетами вперше за 30 років вивели в море - ЗМІ

Французькі підводні човни з балістичними ракетами вперше за 30 років вивели в море - ЗМІ

Вихід у море цих суден ЗМІ пояснюють загостренням ситуації в Європі через вторгнення Росії до України.

На патрулювання узбережжя Франції вийшли три з чотирьох підводних човнів із балістичними ракетами. Це сталося вперше за останніх 30 років, пише французьке видання The War Zone.

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Газета The Telegramme повідомила, що два підводні човни залишили свою базу на півострові Іль-Лонге і приєдналися до третього судна класу Triomphant, який патрулював води Атлантики. Вихід у море цих суден ЗМІ пояснюють загостренням ситуації в Європі через вторгнення Росії до України.

Варто зазначити, що ВМС Франції наразі не підтвердили та не спростували цієї інформації.

Відомо, що підводні човни Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant та Le Terrible надійшли на озброєння Франції в період від 1997 до 2010 року, і вони можуть нести по 16 нових балістичних ракет M51. Дальність польоту цих ракет — понад 6 тисяч миль.

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