Французькі ультраправі визначилися щодо підтримки України: чого очікувати Києву після виборів

Французька ультраправа партія "Національне об'єднання" буде підтримувати Україну у війні з Росією, але докладе всіх зусиль, щоб запобігти ескалації конфлікту.

Лідер французьких ультраправих Джордан Барделла заявив у середу, 19 червня, що підтримує право України на захист від агресії Росії. Але у разі обрання його прем'єр-міністром він не надасть Києву далекобійних ракет для ударів по території РФ.

Він також запевнив, що дотримуватиметься зобов'язань Франції перед НАТО, якщо очолить уряд.

Про це пише Reuters.

Партія Барделли "Національне об'єднання" лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні позачергових парламентських виборів, які відбудуться 30 червня та 7 липня. Така ситуація викликала питання щодо наслідків для зовнішньої політики Франції, якщо ультраправі отримають достатньо місць у парламенті для формування уряду.

"Я хочу, щоб Україна мала у своєму розпорядженні боєприпаси та техніку, необхідні їй для утримання фронту, але моя червона лінія не зміниться, а саме щодо відправлення техніки, яка може призвести до ескалації у Східній Європі", – заявив Барделла журналістам на міжнародній виставці наземної, протиповітряної оборони та безпеки Eurosatory у рамках передвиборчої поїздки.

Політик додав, що саме тому він не планує відправляти Києву ракети великої дальності або іншу зброю, яка дозволить Україні завдати удару по території Росії.

"Моя позиція не змінилася і не зміниться – йдеться про підтримку України та уникнення всіх ризиків з боку Росії та ескалації в регіоні. І я думаю, що ризик ескалації, звісно, ​​є реальним", – наголосив Барделла.

Навіть якщо "Національне об'єднання" очолить уряд Франції, Еммануель Макрон залишиться президентом і головою французької армії. Але конституція також наділяє прем'єр-міністра роллю у сфері оборони, при цьому поділ влади нечіткий.

Макрон втратить контроль над внутрішнім порядком денним, включаючи економічну політику, безпеку, імміграцію та фінанси. Це, в свою чергу, вплине на інші сфери політики, такі як допомога Україні, оскільки президенту знадобиться підтримка парламенту для фінансування будь-якої підтримки в рамках річного бюджету Франції.

Барделла також заявив, що виконає зобов'язання Франції перед своїми партнерами в НАТО, зокрема щодо збільшення видатків на оборону.

"Я не планую ставити під сумнів зобов'язання, взяті Францією на міжнародному рівні, оскільки існує ставка на довіру до наших європейських партнерів, а також наших союзників по НАТО", – сказав політик.

Він додав, що продовжить зусилля останніх років щодо переозброєння країни, як з погляду її обороноздатності, так і збільшення військового бюджету.

Нагадаємо, ультраправі у Франції прибрали проросійські заяви з сайту партії. Видалені тексти відображали програму президентської кампанії Марін Ле Пен 2022 року, яка в той час очолювала партію "Національне об'єднання".

Читайте також: