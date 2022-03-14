Французький активіст захопив "віллу доньки Путіна" і готовий прийняти в ній українських біженців

Французький активіст захопив "віллу доньки Путіна" і готовий прийняти в ній українських біженців

На віллі вісім спальних місць та три ванні кімнати.

У французькому місті Біарріці , що в департаменті Атлантичні Піренеї, місцевий активіст П'єр Аффнер пробрався на віллу “Альта Міра”, яка, начебто, належить ймовірній доньці президента РФ Володимира Путіна — Катерині Тихоновій.

Про це повідомляє видання The Insider.

За словами активіста, він змінив замки на віллі і заявив, що прийматиме тут біженців від режиму Путіна, насамперед - українців. Загалом на віллі вісім спальних місць та три ванні кімнати.

На причетність до вілли Катерини Тихонової вказують знайдені тут активістом документи. Серед них - копія паспорта колишнього чоловіка Тихонової та відповідно зятя Путіна Кирила Шамалова, а також перекладений французькою мовою рахунок оплати за електрику за місцем реєстрації в Москві.

За даними агентства Bloomberg, Кирило Шамалов донедавна був одружений з Катериною Тихоновою, яку називають дочкою Володимира Путіна.

Також тут було виявлено довіреність від 2009 року, яку виписав російський олігарх Геннадій Тимченко на ім'я француженки Франсуаз Дюшосаль, яка мала відповідати за ремонт на віллі.

За інформацією видання, у реєстрі нерухомості Франції вказано, що вілла з 2007 року належала Геннадію Тимченку, а у 2012 році була передана Шамалову.

Вілла Шамалова - не єдиний маєток, який пов’язують із родиною Путіна у Франції. Раніше, після початку війни в Україні, будинок колишньої дружини президента Росії в Англеті, що на південному заході країни, розмалювали графіті з написами: "F**k" та "F**k Poutine".

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