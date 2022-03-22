Французький автовиробник Renault відновив роботу на своєму заводі у Москві

Французький автовиробник Renault відновив роботу на своєму заводі у Москві

Renault (RENA.PA) лише призупинить деякі операції на своїх автоскладальних заводах в Росії наступного тижня через вузькі місця в логістиці, які спричинили дефіцит компонентів, повідомили у п'ятницю його місцеві підрозділи.

Французький автовиробник Renault, за інформацією Reuters, відновив виробництво на своєму заводі у Москві.

Reuters пише про це із посиланням на прессекретаря компанії.

Наприкінці лютого Renault призупинив роботу на своєму автоскладальному заводі в Москві, заявивши, що це сталося через "вимушену зміну існуючих логістичних маршрутів".

Рішення Renault відновити виробництво має підтримку французького уряду, який є його основним акціонером, кажуть джерела, на які посилається Reuters.

Renault має контрольний пакет акцій автовиробника АвтоВАЗ (близько 40 тис працівників).

На московському заводі Renault збирає для Росії кросовери Duster, Arkana та Kaptur та позашляховик Nissan Terrano.

Понад 180 компаній виходять з російського ринку.

Станом на 14 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися майже 200 компаній.