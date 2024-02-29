Французький доброволець про заяву Макрона: "Це війна цивілізації з ордою"

Нещодавно Макрон казав, що не треба принижувати Росію, не можна допустити, щоб вона "втратила обличчя". Незрозуміло, чому він змінив позицію. Та й не факт, що він сам вірить у те, що каже, в реальність відправлення військових. На жаль, найімовірніше, його слова – політика.

Про це сказав французький медик-добровольець з України Арсен Сабанєєв в інтерв'ю "УНІАН".

"Відправлять своїх солдатів помирати? Не вірю!"

За словами добровольця, Парижу подобається заявляти, що Франція за переговори, але якщо слова не працюють, треба діяти.

"Нині чути: "Ми сильна країна! Ми маємо ядерну зброю". А три роки тому Макрон казав: "У нас війна проти ковіду", і французам така "воєнна риторика" дуже подобалася. Я боюся, що зараз Макрон хоче показати, який він рішучий і серйозний, підвищити популярність (вона знижується через соціальні проблеми)…" – запевняє Сабанєєв.

Можна загадати і про інші обіцянки Франції:

міністр оборони казав, що будуть снаряди для України: рік тому випускали тисячу снарядів калібру 155 мм на місяць, зараз – три тисячі. Це багато? Україна може використати їх за 12 годин;

було багато декларацій, але Україна не отримала ні французькі важкі танки Leclerc, ні літаки Mirage;

дали те, що не використовують і не використовували ніколи, старі моделі, які замінили на нові.

"Нової техніки, яка б допомогла виграти війну, не дають. І водночас казати: "Ми відправимо наших солдатів помирати…"? Не вірю", – констатував Сабанєєв.

Йшлося про те, що французи можуть перебувати в тилу, не беручи участі безпосередньо в бойових діях.

"А хіба російська ракета не може вдарити по тилу? Що буде з політичним майбутнім Макрона, якщо після обстрілу загине сотня, навіть кілька десятків французьких солдатів?" – говорить він.

Найімовірніше, це буде його останній день на посаді.

"Так. Звісно, можна припустити, що французьких солдатів в Україні прикриватиме французька ППО. Але ми не маємо "зайвих" ЗРК. Нині їхньої кількості може не вистачити, щоб захистити всю територію Франції. І не вистачає дуже багато чого", – запевнив медик.

"Французи вважали, що воювати більше ні з ким"

У 90-х сильно знизили витрати на оборону, гроші, що вивільнилися з військового бюджету, назвали "дивіденди світу". Довго говорили: "Ми не інвестуватимемо в армію, а будуватимемо школи". Вважалося, що воювати більше ні з ким.

"Я не хочу сказати, що французи – погані солдати. Наприклад, Французький іноземний легіон – найкращі у світі. Вони дуже добре підготовлені, але до війни в Афганістані, Малі тощо. Вони готувалися до зовсім іншої війни, не до тієї, де не можна спати в одній казармі і треба копати окопи", – стверджує Сабанєєв.

Війна в Україні змінилася навіть протягом останніх пів року, наголошує доброволець, і французи (європейці) не до кінця усвідомлюють ці зміни. Наприклад, немає розуміння, що в такій війні не може бути евакуації гелікоптерами, що взагалі може не бути можливості евакуювати поранених кілька годин. Що потрібно заново вивчати військових евакуації, тому, що "броня" з медиками може наїхати на міну, коли її атакує FPV дрон.

"До речі, у Франції немає дронів тактичного рівня. Є пташки, які коштують мільйони, а коптерів за 300 євро практично немає. І, відповідно, немає потрібної кількості операторів дронів… Розуміння їхньої необхідності прийшло, але для сучасної війни потрібно у сто разів більше", – акцентував анестезіолог.

"Навчання – не війна"

Прокоментував Сабанєєв і можливі складнощі з комунікацією між українськими та французькими військовими.

"Мені вже казали, що з українськими військовими важко працювати. Французи кажуть українцям: "Ми – професійні військові. Ми все знаємо. Вчимо вас". У відповідь: "Ми – воюємо, ви – ні. Що ви знаєте?". З одного боку, зараз українська армія – цивільна, яким дали форму, а французи пройшли через дуже важкі тренування. Але з іншого боку, навчання – не війна", – каже доброволець.

Він зауважив, що думки у французькому суспільстві щодо участі у війні дуже різні. Проблема в тому, що багато французів не розуміють, що це не просто локальний конфлікт між Росією та Україною, а війна цивілізації з ордою.

"Розуміння цього немає, як не було й 80 років тому. Тоді французи запитували себе: "Чи треба вмирати за Гданськ?", зараз: "Чи потрібно вмирати за Київ?". Вони не розуміють, що якщо впаде Україна, буде війна в країнах Балтії, Польщі.

Раніше Зеленський прокоментував ідею Макрона щодо військ в Україні і повідомив, коли він приїде до Києва.

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