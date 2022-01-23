Французький мандрівник, який перетинав Атлантику на каное, був знайдений мертвим

Тіло Жан-Жака було знайдено у каюті його човна біля Азорських островів.

75-річний француз Жан-Жак Савін, який намагався на каное намагався перетнути Атлантичний океан, був знайдений мертвим у своєму човні.

Про це пише Le Monde.

1 січня 2022 року чоловік вирушив у подорож із містечка Сагреш, що на південно-західному узбережжі Португалії. На каное, обладнаному двома каютами він планував перетнути Атлантику. Свою затію чоловік називав способом посміятися над старістю.

Тіло Жан-Жака було знайдено у каюті його човна біля Азорських островів португальською морською службою безпеки. Обставини смерті поки невідомі.

У 2019 році Жан-Жак Савін став відомим, перетнувши Атлантичний океан у бочці.

Нагадаємо, що португалець перетнув Атлантику на човні, що рухався за допомогою повітряних зміїв.

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