Французький телеканал втрапив у скандал, зобразивши окупований Крим як частину Росії

Французький телеканал ілюстрував події 2014 року.
Французький телеканал France Télévisions у сюжеті про ситуацію на українсько-російських кордонах "приєднав" окупований Крим до Російської Федерації.
Відеоматеріал показали 10 січня. У сюжеті під назвою "Україна: в армійських окопах на кордоні з Росією" представили мапу, на якій півострів Крим "віднесли" до Росії, а ОРДЛО позначили окремим кольором із підписом "Donbass". Мапа ілюструвала події 2014 року, коли окупаційна влада захопила українські території. У відеосюжеті видно, що телеканал позначив Крим тим же кольором, що й територію РФ - рожевим. А тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) замалював іншим кольором - жовтим - і підписав "Donbass".
На цей інцидент відреагували у посольстві України у Франції. Там повідомили, що телеканал назвав це "технічною помилкою" і вибачився за зображення "російського" Криму.
"Від імені Посольства спілкувалися з редакцією. Отримала вибачення, пояснення та запевнення, що така ситуація не повториться: графічний підрядник припустився технічної помилки (відсутнє штрихування анексованого Криму та зазначення невизнання анексії міжнародною спільнотою), але це жодним чином не відображає позицію телеканалу стосовно українського Криму", - цитує Радіо Свобода допис співробітниці дипвідомства.
Зауважимо, це не перші випадки, коли тимчасово непідконтрольний українському урядові Крим показують як частину Російської Федерації. Так, американська компанія Apple через зображення півострова "російським" потрапляла у скандал декілька разів:
- у листопаді 2019 року у Росії заявивили, що компанія Apple нібито визнала окуповані РФ українські Крим і Севастополь російськими. У програмі "Карти" на пристроях компанії окупований Крим позначили як російську територію. Тоді посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із проханням виправити помилку. Компанія пообіцяла уважно вивчити питання про "спірні кордони".
- другий неприємний випадок трапився у жовтні 2021 року. Компанія у програмі Apple Music для артистів зобразила окупований Крим як частину Російської Федерації.
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