Французький телеканал втрапив у скандал, зобразивши окупований Крим як частину Росії

Французький телеканал ілюстрував події 2014 року.

Французький телеканал France Télévisions у сюжеті про ситуацію на українсько-російських кордонах "приєднав" окупований Крим до Російської Федерації.

Відеоматеріал показали 10 січня. У сюжеті під назвою "Україна: в армійських окопах на кордоні з Росією" представили мапу, на якій півострів Крим "віднесли" до Росії, а ОРДЛО позначили окремим кольором із підписом "Donbass". Мапа ілюструвала події 2014 року, коли окупаційна влада захопила українські території. У відеосюжеті видно, що телеканал позначив Крим тим же кольором, що й територію РФ - рожевим. А тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей (ОРДЛО) замалював іншим кольором - жовтим - і підписав "Donbass".

На цей інцидент відреагували у посольстві України у Франції. Там повідомили, що телеканал назвав це "технічною помилкою" і вибачився за зображення "російського" Криму.

"Від імені Посольства спілкувалися з редакцією. Отримала вибачення, пояснення та запевнення, що така ситуація не повториться: графічний підрядник припустився технічної помилки (відсутнє штрихування анексованого Криму та зазначення невизнання анексії міжнародною спільнотою), але це жодним чином не відображає позицію телеканалу стосовно українського Криму", - цитує Радіо Свобода допис співробітниці дипвідомства.

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Зауважимо, це не перші випадки, коли тимчасово непідконтрольний українському урядові Крим показують як частину Російської Федерації. Так, американська компанія Apple через зображення півострова "російським" потрапляла у скандал декілька разів:

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