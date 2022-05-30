Французький винахідник випробував свій “флайборд”: політ закінчився несподівано (відео)

Випробування нового літального пристрою на основі “реактивного ранця” звершилося невдачею, пілот упав в озеро із 15-метрової висоти.
Представляючи свій новий винахід, 40-річний француз Френкі Сапата, якого місцева преса називає “Летючею мишею”, зазнав невдачі. Політ на “флайборді” (дошці для літання) закінчився падінням у водойму, над якою здійнявся винахідник.
Про це повідомляє BBC.
На відео, опублікованому в соцмережах, видно, що Сапата піднімається в повітря з платформи, довго обертається в повітрі на досить великій висоті, після чого начебто втрачає контроль над польотом і падає в озеро.
Crash impressionnant de @frankyzapata aujourd’hui au meeting aérien de #biscarrosse Heureusement il est tombé dans l’eau et devrait s’en sortir je l’espère sans trop de soucis. #frankyzapata #biscarrosse #crash pic.twitter.com/SjWbGOp74W— Alex (@Alex170346741) May 28, 2022
Падіння з 15-метрової висоти обійшлося незначними травмами. 40-річного винахідника доставили до лікарні, він одужує і його життю нічого не загрожує.
Щоправда, деякі заходи, до яких “Летюча миша” мав намір долучитися, тепер відбудуться без його участі.
Попри цей конфуз, Френкі Сапата уже увійшов в історію, коли у 2019 році пролетів на своєму саморобному пристрої над військовим парадом під час святкування Дня взяття Бастілії, а також, перелетівши на “флайборді” через Ла-Манш.
Нагадаємо, у Росії винахідник із Санкт-Петербурга вигадав танк, який стріляє фекаліями. На його думку, це допоможе вирішити проблему туалету для військових та зломити дух суперника.
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