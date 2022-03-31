Французький винищувач перехопив викрадений в Італії приватний літак, яким керував дивний пілот

Викрадач літака був у самих шкарпетках.

У середу, 30 березня, французькі ВПС перехопили легкий літак, який незаконно проник у повітряний простір країни і пролетів через кілька заборонених для польотів зон. Пілота змусили приземлитися в місцевому аеропорту.

Про це повідомляють на сайті радіостанції Europe 1.

Французький винищувач Mirage 2000 вилетів у середу, 30 березня, близько 10.40 за центральноєвропейським часом, щоб перехопити літак, який того дня було вкрадено в Італії. Пілот викраденого літака здійснив політ над військово-морською базою Тулон, через що місцева влада закрила повітряний простір над містом Ніцца приблизно на тридцять хвилин.

Окрім французького винищувача, невеликий літак шукав поліцейський гелікоптер Eurocopter Fennec. Нарешті вони знайшли вкрадену машину та змусили пілота приземлитися в аеропорту Екс-ан-Прованс, де чоловіка згодом було заарештовано.

Пілот на мав посвідчення особи, але заявив, що народився 19 вересня 1988 року в Словаччині. Взуття на ньому не було, викрадач літака летів у самих шкарпетках. Після приземлення він передав поліції лист, написаний англійською мовою. Наразі він перебуває під вартою.

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