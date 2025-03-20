Французького вченого депортували зі США через критику Трампа в особистому листуванні

Міністр висловив обурення цим рішенням і наголосив, що Франція продовжить захищати свободу думки та академічну незалежність.

Французькому науковцю, який їхав на конференцію до США, заборонили в’їзд після перевірки його особистого телефону. Американські прикордонники виявили у листуванні дослідника критичні висловлювання щодо політики президента Дональда Трампа.

Як повідомляє Le Monde з посиланням на заяву міністра освіти та досліджень Франції Філіпа Батиста, інцидент стався 9 березня. Французький вчений, який спеціалізується на космічних дослідженнях, прибув до США, де під час випадкової перевірки йому переглянули робочий комп’ютер і особистий телефон.

За словами Батиста, після цього науковцю заборонили в’їзд на територію США та депортували. Причиною стало листування з колегами, у якому він висловлював особисту думку про політику адміністрації Трампа у сфері наукових досліджень.

Міністр висловив обурення цим рішенням і наголосив, що Франція продовжить захищати свободу думки та академічну незалежність:

"Свобода думки, вільні дослідження та академічна свобода — це цінності, які ми будемо продовжувати з гордістю відстоювати".

Джерела AFP повідомляють, що дослідника звинуватили в публікації "образливих і конспірологічних повідомлень, які виражають ненависть до Трампа і можуть бути кваліфіковані як тероризм". Його техніку конфіскували, а розслідуванням зайнялося ФБР. Втім, після перевірки звинувачення зняли, і науковця відправили назад до Європи.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в агресорки Росії "дуже цінна земля", з якою Вашингтон "повинен мати справу".