Франція долучиться до навчань Данії у Гренландії — Макрон

Перші підрозділи вже вирушили на місце проведення навчань.

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про участь французьких військ у спільних навчаннях, які організовує Данія в Гренландії.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«На прохання Данії я вирішив, що Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, операції „Арктична витривалість“», — зазначив Макрон.

За словами французького лідера, перші підрозділи вже вирушили на місце проведення навчань, а за ними прибудуть і решта сил.

Раніше повідомлялося, що Німеччина вже найближчими днями може розпочати перекидання військових до Гренландії для посилення оборони острова на тлі зазіхань президента США Дональда Трампа.

Ми раніше інформували, що міністр оборони Данії заявив про розширення військової присутності в Гренландії.

