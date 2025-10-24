Президент Макрон і французькі військові / © Associated Press

Французька армія готова розгорнути сили в рамках гарантій безпеки України уже 2026 року.

Про це повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на заяву начальника штабу французької армії генерала П’єра Шилла під час слухань перед депутатами комітету з питань оборони Національних зборів у четвер, 23 жовтня.

«Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно, на благо України», — запевнив П’єр Шилл.

Начальник штабу армії неодноразово наголошував депутатам парламенту на відданості Франції своїм союзникам.

«2026 рік буде ознаменований коаліціями», — сказав він.

П’єр Шилл запевняє, що сухопутні сили готові одночасно керувати «трьома режимами тривоги», включаючи рівень можливого розгортання в Україні.

Він паралельно згадав «рівень надзвичайної ситуації на національному рівні» з «7000 солдатами, готовими до виїзду, з періодами тривоги від 12 годин до п’яти днів, зокрема для суверенних національних місій».

Французький телеканал нагадав, що протягом кількох останніх місяців у Франції «російську загрозу» сприймають серйозно.

Нагадаємо, нещодавно начальник Генерального штабу збройних сил Франції, генерал Фаб’єн Мандон заявив, що його країна має бути готова до прямого зіткнення з Росією протягом трьох-чотирьох років.