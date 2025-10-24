ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Франція готова розгорнути війська в Україні уже 2026 року — начальник штабу армії

Сухопутні сили французької армії готові одночасно керувати «трьома режимами тривоги», включаючи рівень можливого розгортання в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Президент Макрон і французькі військові

Президент Макрон і французькі військові / © Associated Press

Французька армія готова розгорнути сили в рамках гарантій безпеки України уже 2026 року.

Про це повідомляє телеканал BFM TV з посиланням на заяву начальника штабу французької армії генерала П’єра Шилла під час слухань перед депутатами комітету з питань оборони Національних зборів у четвер, 23 жовтня.

«Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно, на благо України», — запевнив П’єр Шилл.

Начальник штабу армії неодноразово наголошував депутатам парламенту на відданості Франції своїм союзникам.

«2026 рік буде ознаменований коаліціями», — сказав він.

П’єр Шилл запевняє, що сухопутні сили готові одночасно керувати «трьома режимами тривоги», включаючи рівень можливого розгортання в Україні.

Він паралельно згадав «рівень надзвичайної ситуації на національному рівні» з «7000 солдатами, готовими до виїзду, з періодами тривоги від 12 годин до п’яти днів, зокрема для суверенних національних місій».

Французький телеканал нагадав, що протягом кількох останніх місяців у Франції «російську загрозу» сприймають серйозно.

Нагадаємо, нещодавно начальник Генерального штабу збройних сил Франції, генерал Фаб’єн Мандон заявив, що його країна має бути готова до прямого зіткнення з Росією протягом трьох-чотирьох років.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie