Франція готується до нових погромів: 70 тисяч силовиків виведуть на вулиці

Протести переросли в масові заворушення / © Associated Press

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Французька влада готується до масштабних протестів проти здорожчання життя: у суботу на вулиці країни виведуть близько 70 тисяч поліцейських і жандармів.

Про це повідомляє Associated Press.

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Причиною посилених заходів безпеки стали минулі акції, які супроводжувалися підпалами, погромами та сутичками з правоохоронцями.

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У Парижі через загрозу заворушень тимчасово закриють Лувр, музей Орсе, музей Пікассо та виставковий комплекс Гран-Пале.

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що силовикам допомагатимуть гелікоптери, бронетехніка та водомети. Спецпідрозділи охоронятимуть державні установи, зокрема мерії, а поліція працюватиме за мобільною схемою, щоб оперативно реагувати на можливі заворушення.

За словами міністра, у соцмережах радикальні ліві групи закликають до насильства, вандалізму та мародерства. Влада обіцяє жорстко реагувати на такі дії та притягувати винних до відповідальності.

Мітинги у Франції не вщухають / © Associated Press

До суботніх протестів планують долучитися студенти, профспілка CGT та активісти руху «жовтих жилетів», який у 2018-2019 роках став символом невдоволення соціальною нерівністю у Франції. В окремих містах, зокрема Ліоні, Ніцці та Монпельє, частину маршів заборонили з міркувань безпеки. Водночас акції очікуються в Парижі, Марселі та інших містах.

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Окрема напружена ситуація складається в Орлеані, приблизно за 110 км на південь від Парижа. Близько 50 організацій, серед яких профспілки, ліві партії, студентські та антирасистські об’єднання, закликали провести акцію проти ультраправих під час дводенного з’їзду націоналістичної антиімміграційної партії Марін Ле Пен.

З’їзд відбувається напередодні президентських виборів наступної весни. За оцінками префекта департаменту Луаре, до Орлеана можуть приїхати від 20 до 30 тисяч учасників протесту з усієї країни. Ле Пен, яку соціологічні опитування називають однією з фавориток президентських перегонів, звинуватила ліві сили у спробі зірвати захід. Водночас вона заявила, що не побоюється за безпеку, оскільки уряд визнав необхідність заходів для безпечного проведення з’їзду.

У Франції готуються до нової хвилі протестів / © Associated Press

Протести у Франції — що відомо

У ніч проти 19 жовтня у Парижі тривали грабежі та мародерства. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

У Ліможі на південному заході Франції невідомі підпалили історичну будівлю мерії, збудовану наприкінці XIX століття.

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Після масштабних протестних акцій у суботу, які переросли в заворушення, підпали та пограбування магазинів, міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс спробував піти у відставку, визнавши, що ситуація вийшла з-під контролю.

Однак президент Макрон відставку не прийняв і натомість доручив міністрові розробити заходи для підвищення безпеки на вулицях французьких міст і притягнення до відповідальності винних у заворушеннях.

Ходять чутки, що Макрон може запровадити тимчасову комендантську годину в деяких регіонах країни або навіть оголосити надзвичайний стан.

У неділю він виступив із телевізійним зверненням до нації, закликавши до національної єдності та намагаючись запевнити французьке суспільство, що винні в насильницьких діях будуть покарані.

На тлі безладів у Франції в ЄС також перевіряють можливі дезінформаційні кампанії. За даними Financial Times, проросійські акаунти поширювали відео насильства, однак представник європейської розвідки закликав не перебільшувати їхній вплив на перебіг подій.

Тим часом протестна хвиля охоплює й інші європейські країни.

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