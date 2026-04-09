Франція готується до великої війни: уряд пішов на безпрецедентний крок

Французький десантник

Уряд Франції представив оновлений план військових інвестицій, який передбачає зростання оборонного бюджету до 76 млрд євро. Париж готує армію до можливого масштабного конфлікту в Європі та змагається за лідерство з Берліном.

Про це йдеться у статті ABC.

Франція збільшує витрати на свою оборону

Незважаючи на високий дефіцит державного бюджету (5,1% ВВП станом на кінець минулого року), Франція готується до нового збільшення витрат на оборону. 8 квітня на засіданні Ради міністрів було розглянуто зміни до закону про військове програмування. Уряд має намір додатково вкласти 36 млрд євро в оборонну сферу до 2030 року.

Це продовження курсу, який останніми роками послідовно просуває президент Емманюель Макрон, прагнучи не допустити відставання Франції від Німеччини у перегонах озброєнь, що посилилися в Європі після початку повномасштабної війни Росії проти України.

«Наша мета — щоб збройні сили були готові до участі у більш масштабному конфлікті» у разі можливої війни «у часовому горизонті, який ніхто не контролює», — заявила міністерка оборони Катрін Вотрен після засідання уряду в Єлисейському палаці.

«Світ за останні роки став значно жорсткішим», — додала вона, аргументуючи необхідність перегляду закону про військове програмування на 2024 — 2030 роки, ухваленого парламентом у червні 2023 року.

Франція може бути втягнута у війну

Хоча Москва прямо не згадується, французьке керівництво пояснює свої дії ризиком розширення російсько-української війни за межі двох країн і можливим залученням держав НАТО — зокрема Польщі чи країн Балтії. У такому разі французькі збройні сили можуть бути безпосередньо втягнуті в конфлікт.

Раніше начальник Генерального штабу Франції Фаб’єн Мандон уже спричинив резонанс, закликавши суспільство бути готовим «втратити своїх дітей» і готуватися до потенційної війни з Росією до 2030 року.

Саме цей гіпотетичний сценарій уряд використовує як головне обґрунтування зростання оборонних витрат. Від 2017 року, відколи Макрон обійняв посаду президента, військові інвестиції Франції вже подвоїлися — від 32 до 64 млрд євро. Нові зміни передбачають додаткові 8 млрд 2028 року та ще по 9 млрд 2029 і 2030-го років. Зрештою оборонний бюджет має сягнути 76 млрд євро щорічно до кінця десятиліття, що становитиме приблизно 2,5% ВВП. Це нижче за 5%, яких вимагають США за президентства Дональда Трампа.

Після представлення ці зміни ще мають бути обговорені та проголосовані у Національних зборах і Сенаті протягом найближчих місяців.

Франція перегляне оборонні пріоритети

Окрім зростання фінансування армії, ініціатива передбачає перегляд оборонних пріоритетів.

Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню, який раніше очолював Міноборони, прагне пристосувати французьке військо до нових реалій ведення бойових дій, сформованих війною в Україні та конфліктами на Близькому Сході. Йдеться про ширше застосування безпілотників і потребу у великих запасах боєприпасів. Однією з ключових статей витрат стає поповнення арсеналів куль і ракет, на що передбачено до 26 млрд євро.

«Також передбачені витрати на ядерне стримування», — пояснила Вотрен. Законопроєкт включає фінансування збільшення кількості ядерних боєголовок, про що Макрон заявляв на початку березня, а також запуск добровільної військової служби для молоді віком від 18 до 25 років, «яка розпочнеться у вересні», нагадала міністерка. Водночас деякі програми можуть бути призупинені — зокрема, проблемний проєкт Eurodrone, спрямований на створення безпілотника для Франції, Німеччини, Іспанії та Італії.

Перегони озброєнь Франції і Німеччини

Попри відчутне зростання оборонного бюджету, Франція все ж поступається Німеччині. Наразі Берлін витрачає понад 107 млрд євро на військові потреби та планує утричі збільшити ці витрати протягом наступних 15 років. Водночас Франція залишається єдиною ядерною державою ЄС і має найбільший оборонно-промисловий комплекс у союзі, хоча в майбутньому це може змінитися.

«Французька влада роками прагнула, щоб німецькі партнери приділяли більше уваги питанням оборони і менше покладалися на США. Але зараз вони з певною тривогою спостерігають за стрімким зростанням німецького бюджету, який невдовзі може вдвічі перевищити французький — це стало б безпрецедентним явищем від 1945 року», — пояснила політологиня Дельфін Дешо-Дютар із Університету Гренобля.

З огляду на активні перегони озброєнь французький уряд навряд чи відмовиться від намірів збільшувати військові витрати, навіть попри складну ситуацію з державними фінансами: очікується, що борг перевищить 118% ВВП уже цього року.

Уряд реагує досить стримано на зростання цін на пальне через конфлікт на Близькому Сході та розраховує на збільшення податкових надходжень завдяки інфляції. Це має допомогти вирішити непросте завдання — одночасно підвищити оборонні витрати, скоротити соціальні видатки, зменшити дефіцит і уникнути масштабних протестів у країні, відомій своєю суспільною активністю.

Загроза війни для Франції — що відомо

Нагадаємо, торік восени начальник Генштабу Франції Фаб’єн Мандон попередив, що країна має бути готовою до прямого зіткнення з Росією протягом 3 — 4 років. Генерал закликав до термінового переозброєння, оскільки Кремль може атакувати Європу, вважаючи її слабкою. Мандон наголосив: хоча РФ намагається залякати ЄС, Європа має ресурси для оборони, а ключовим фактором стримування є рішучість і готовність до «жорсткого шоку».

Тоді ж командувач Сухопутних військ Франції П’єр Шиль заявив, що епоха миру закінчилася, тому армія має бути готовою до повномасштабного конфлікту будь-якої миті. Основним пріоритетом на наступні роки стане збільшення оборонного бюджету на 3,3 млрд євро для посилення ППО, РСЗВ та масового впровадження БпЛА. Генерал наголосив на важливості нових технологій.

Навесні цього року Макрон оголосив про перше від 1992 року розширення ядерного арсеналу країни. Рішення зумовлене необхідністю зберегти «руйнівну силу стримування» в умовах нестабільного світу. Президент наказав збільшити кількість боєголовок, проте заявив, що точні цифри та дані про арсенал відтепер будуть засекречені для уникнення спекуляцій.