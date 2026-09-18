Франція готується до війни з Росією: в країні посилять захист від диверсій

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що останніми тижнями російська гібридна загроза для Європи та Франції посилилася. Він доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури, зокрема об’єктів французької оборонної промисловості, від атак безпілотників і кібератак.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Франція посилює захист від російської загрози

Макрон заявив, що наказав підвищити пильність Франції щодо російської загрози. За його словами, новий план має передбачати захист найбільш важливих і чутливих об’єктів французької промислової та технологічної оборонної бази від дронів і кібератак.

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Президент також наголосив, що Франція продовжить протидіяти іноземному втручанню та кіберзагрозам. Йдеться про посилення заходів безпеки на тлі серії інцидентів, які французька влада пов’язує з російською гібридною активністю.

Макрон назвав низку атак у Європі

Французький президент заявив, що від літа Росія різко посилила атаки та провокації проти європейських країн. Серед прикладів він назвав удар безпілотника по потягу, що сполучає Київ і Варшаву, спробу атаки в Лейпцигу, запуск ракет поблизу данського військового корабля та кілька порушень повітряного простору європейських держав.

Як зазначає Reuters, Макрон пов’язує посилення таких дій із намаганням Росії тиснути на європейські країни та послабити їхню підтримку України.

Окремо президент Франції згадав інцидент у Лейпцигу, де в серпні виявили безпілотники з вибухівкою. Німеччина офіційно поклала відповідальність за цю операцію на Росію.

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Європа готується до нових атак

Макрон наголосив, що Франція не має наміру відмовлятися від підтримки України через російські погрози та гібридні атаки. За його словами, безпека України безпосередньо пов’язана з безпекою Європи.

На тлі цього Париж планує посилити захист об’єктів, які можуть бути потенційними цілями російських атак. Особливу увагу приділяють оборонним підприємствам та іншій критичній інфраструктурі, вразливій до безпілотників і кібероперацій.

Заява Макрона пролунала після зустрічі в Єлисейському палаці з керівниками французьких політичних партій та кандидатами на президентських виборах 2027 року, під час якої обговорювали міжнародну ситуацію та її наслідки для безпеки Франції.

Нагадаємо, Путін захопив російські активи Nestle та Auchan. Бізнес передали під зовнішнє управління, а у Кремлі вже пояснили, чому західні компанії опинилися під контролем російської влади.

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