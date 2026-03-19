Франція оголосила про підозру українському банкіру та ексдепутату (фото)

У Франції оголосили підозру екснардепу-власнику банку Фінанси та Кредит

У Франції оголосили підозру колишньому народному депутату України та бенефіціару банку «Фінанси та Кредит» у справі про масштабне виведення коштів. Ймовірно, йдеться про Костянтина Жеваго.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, процесуальні дії відбулися в Парижі в межах міжнародної правової допомоги за участі французьких правоохоронців, а також українських прокурорів і слідчих ДБР. Після вручення підозри фігуранта допитали у статусі підозрюваного.

«Сьогодні в Парижі, на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, уповноваженими органами Французької Республіки за участю українських прокурорів та слідчих ДБР вручено повідомлення про підозру екснародному депутату та власнику банку „Фінанси та Кредит“, який перебуває у стані ліквідації», — йдеться у повідомленні Кравченка.

Слідство інкримінує йому створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах і легалізацію незаконно отриманих доходів.

За даними правоохоронців, екснардеп тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку

Що відомо про справу власника банку «Фінанси та Кредит»

За даними правоохоронців, екснардеп тривалий час фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку та організував схему системного виведення коштів через підконтрольні компанії й іноземні фінансові структури. Йдеться, зокрема, про оформлення фіктивних кредитів і гарантій з подальшим виведенням грошей за кордон та їх легалізацією.

У прокуратурі наголошують, що в схемі могли використовуватися кошти вкладників, а також ресурси, отримані від рефінансування Національного банку України.

Загальний обсяг встановлених збитків перевищує 519 млн грн.

Сам підозрюваний заявив про політичний характер переслідування та необґрунтованість підозри.

Генпрокурор підкреслив, що вручення підозри стало можливим завдяки співпраці з французькою стороною і є сигналом про невідворотність відповідальності незалежно від статусу чи місця перебування фігурантів. Розслідування триває.

Нагадаємо, згідно з указом президента України про введення в дію рішення РНБО від 12 лютого 2025 року, проти Костянтина Жеваго – колишнього народного депутата та фігуранта у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, запроваджено санкції.