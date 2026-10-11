Франція перед виборами: Макрон втрачає рейтинг, а друзі Путіна здобувають першість

Друзі Путіна здобувають підтримку у Франції / © Reuters

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Занепокоєння населення Франції власним фінансовим становищем досягло тривожних масштабів. За сім місяців до завершення терміну на посаді президента рейтинг Еммануеля Макрона впав до історичного мінімуму. Він перетворився на головну мішень для невдоволення суспільства. Натомість так звані «друзі» Путіна здобувають підтримку.

Про це пише La Tribune Dimanche.

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Рейтинги Макрона впали до історичного мінімуму, а друзі Путіна здобувають підтримку у Франції

Згідно з останнім опитуванням, яке підготували компанія Ipsos BVA разом з інженерною школою Cesi, рівень підтримки президента знизився до позначки 15%. Таке падіння відбувається на тлі цілої низки гострих проблем — від протестів школярів і підвищення вартості запозичень для країни до зростання цін на пальне та збитків у сільському господарстві, спричинених посухою.

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«Лише 11% симпатиків правого крила все ще підтримують його, що є найгіршим. А серед правоцентристів він отримує 47% негативних думок», — коментує заступник генерального директора Ipsos BVA Бріс Тінтьюр’є.

Стрімке втрачання популярності Макроном супроводжується зростанням стривоженості населення через високий рівень державного боргу та дефіциту бюджету. Ця тема вже посідає третє місце серед найбільших турбот громадян, і поступається лише проблемам купівельної спроможності та майбутньому соціальної системи.

Песимізм серед домогосподарств сягнув рекордних показників: 70% респондентів висловлюють занепокоєння щодо власного фінансового стану.

Що стосується інших політичних фігур, то їхні показники переважно залишаються стабільними, за кількома винятками. Марін Ле Пен та Жордан Барделла втратили за останній місяць 4% та 3% відповідно, однак вони однаково випереджають своїх опонентів.

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Рейтинг потенційних президентських виборів у Франції 2027 року очолюють ключові ультраправі — Жордан Барделла (33%) і Марін Ле Пен (32%). Ле Пен традиційно вважається прихильницею РФ та політики Володимира Путіна через її лояльність до анексії Криму, публічну підтримку та фінансові зв’язки з РФ.

Партія Ле Пен категорично проти постачання Україні далекобійної зброї та відправки європейських військових. Вони наполягають на скороченні фінансової допомоги й швидкому дипломатичному перемир’ї.

Франція: останні новини

Нагадаємо, лідер французької ультраправої партії «Національне об’єднання» Жордан Барделла заявив про необхідність переглянути умови підтримки України задля більшої економічної вигоди для Франції. В ефірі Bloomberg TV він зазначив, що через значні борги та дефіцит бюджету Франції безвідповідально надавати фінансову й військову допомогу без гарантій та відповідної віддачі з боку Києва.

Водночас Барделла запевнив, що підтримка України не припиниться повністю, адже Франція повинна виконувати свої зобов’язання щодо захисту українських кордонів і територіальної цілісності.

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Політик висловив прихильність до підходу США щодо доступу до українських корисних копалин та запропонував зобов’язати Україну витрачати європейську допомогу лише на закупівлю озброєння в оборонній промисловості країн-донорів.

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