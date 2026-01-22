ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Франція перехопила російський танкер у Середземному морі: що відомо

Французькі ВМС затримали у Середземному морі нафтовий танкер, що прямував з Росії та підозрюється у належності до тіньового флоту.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Макрон повідомив про затримання нафтового танкера

Макрон повідомив про затримання нафтового танкера / © Еммануель Макрон на Х

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про затримання нафтового танкера, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.

Про це Макрон повідомив у соціальній мережі Х.

За його словами, вранці французькі Військово-морські сили піднялися на борт судна у відкритому морі в Середземному морі. Танкер підозрюється у плаванні під чужим прапором та належить до так званого “тіньового флоту”. Операція відбулася за підтримки кількох країн-союзників і була проведена у суворій відповідності до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права.

Макрон зазначив, що після затримання судна розпочато судове розслідування, а сам танкер було перенаправлено.

“Ми не потерпимо жодних порушень і рішуче налаштовані забезпечувати дотримання міжнародного права та ефективне виконання санкцій”, – наголосив президент Франції.

Він також підкреслив, що діяльність російського “тіньового флоту” сприяє фінансуванню війни агресії проти України, тому Франція й надалі вживатиме заходів для протидії таким схемам.

Нагадаємо, раніше США затримали танкер у Карибському басейні. Пентагон заявив, що посилює контроль над підсанкційною нафтою.

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie