- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
Франція перехопила російський танкер у Середземному морі: що відомо
Французькі ВМС затримали у Середземному морі нафтовий танкер, що прямував з Росії та підозрюється у належності до тіньового флоту.
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про затримання нафтового танкера, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.
Про це Макрон повідомив у соціальній мережі Х.
За його словами, вранці французькі Військово-морські сили піднялися на борт судна у відкритому морі в Середземному морі. Танкер підозрюється у плаванні під чужим прапором та належить до так званого “тіньового флоту”. Операція відбулася за підтримки кількох країн-союзників і була проведена у суворій відповідності до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права.
Макрон зазначив, що після затримання судна розпочато судове розслідування, а сам танкер було перенаправлено.
“Ми не потерпимо жодних порушень і рішуче налаштовані забезпечувати дотримання міжнародного права та ефективне виконання санкцій”, – наголосив президент Франції.
Він також підкреслив, що діяльність російського “тіньового флоту” сприяє фінансуванню війни агресії проти України, тому Франція й надалі вживатиме заходів для протидії таким схемам.
Нагадаємо, раніше США затримали танкер у Карибському басейні. Пентагон заявив, що посилює контроль над підсанкційною нафтою.