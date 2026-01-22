Франція перехопила російський танкер у Середземному морі: що відомо

Макрон повідомив про затримання нафтового танкера / © Еммануель Макрон на Х

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про затримання нафтового танкера, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.

Про це Макрон повідомив у соціальній мережі Х.

За його словами, вранці французькі Військово-морські сили піднялися на борт судна у відкритому морі в Середземному морі. Танкер підозрюється у плаванні під чужим прапором та належить до так званого “тіньового флоту”. Операція відбулася за підтримки кількох країн-союзників і була проведена у суворій відповідності до Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права.

Реклама

Макрон зазначив, що після затримання судна розпочато судове розслідування, а сам танкер було перенаправлено.

“Ми не потерпимо жодних порушень і рішуче налаштовані забезпечувати дотримання міжнародного права та ефективне виконання санкцій”, – наголосив президент Франції.

Він також підкреслив, що діяльність російського “тіньового флоту” сприяє фінансуванню війни агресії проти України, тому Франція й надалі вживатиме заходів для протидії таким схемам.

Нагадаємо, раніше США затримали танкер у Карибському басейні. Пентагон заявив, що посилює контроль над підсанкційною нафтою.