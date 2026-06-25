Франція потерпає від рекордної спеки: відео з приготуванням їжі на сонці стало вірусним

Спека у Франції / © Associated Press

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Аномальна спека у Франції не лише створює небезпеку для здоров’я, а й породжує незвичні експерименти. На тлі температур, які в окремих регіонах наближаються до +42 °C

Блогер olivierhude показав, як готує їжу просто під променями сонця.

У відео, яке поширюють у соцмережах, автор демонструє, як залишає пательню з продуктами на сонці, жартома перевіряючи, чи достатньо гаряче повітря, щоб замінити звичну плиту. Кадри швидко стали вірусними та викликали активне обговорення серед користувачів.

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Коментатори жартують, що за таких умов «пательня вже не потрібна», адже сонце саме перетворилося на джерело тепла. Водночас експерти нагадують, що екстремальна спека — це серйозний ризик.

У Франції вже є загиблі через спеку

На тлі рекордних температур у Франції повідомляють про перші летальні випадки, пов’язані з аномальною спекою. Серед загиблих є двоє маленьких дітей.

Через небезпечні погодні умови країна закрила сотні шкіл, скоротила частину залізничних рейсів і запровадила додаткові обмеження на масових заходах. Зокрема, у деяких місцях забороняють продаж алкоголю, оскільки він може посилювати зневоднення та негативний вплив високих температур на організм.

Спекотна хвиля охопила Європу

Високі температури також фіксують в Іспанії, Італії, Німеччині, Великій Британії та Португалії.

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Метеорологи пов’язують ситуацію з потужним «куполом тепла» — масою гарячого повітря, яка затрималася над Європою. Частково воно надходить із півночі Африки.

Фахівці попереджають: через зміни клімату подібні хвилі спеки можуть повторюватися дедалі частіше, а екстремальні температури стають новим викликом для міст і населення.

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