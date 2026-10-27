Франція розширює ядерну «парасольку» над Європою та засекречує дані про боєголовки

Прапор Франції / © pixabay.com

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На тлі ядерних погроз Росії Франція посилює власний ядерний потенціал, планує збільшити виробництво боєголовок і припинити оприлюднення даних про розміри свого арсеналу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Франція — єдина країна Європейського Союзу, яка має власний ядерний арсенал. Нині він налічує близько 290 боєголовок. Водночас Париж планує вперше за кілька десятиліть збільшити їх виробництво та більше не розкривати чисельність своїх ядерних запасів.

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Французька ініціатива передбачає поглиблення оборонної співпраці з десятьма європейськими державами. До неї долучилися Велика Британія, Німеччина, Польща, Нідерланди, Бельгія, Греція, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Данія.

Для порівняння, американська ядерна зброя вже розміщена на території п’яти європейських країн, зокрема Туреччини.

План Франції передбачає кілька ключових напрямків:

розгортання французьких винищувачів Rafale, здатних нести ядерне озброєння, у різних частинах Європи;

розвиток відповідної військової інфраструктури та систем зв’язку;

удосконалення механізмів раннього попередження про загрози;

розширення обміну розвідувальною інформацією між партнерами.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав нову концепцію «передовим стримуванням». Вона має розширити можливості Парижа щодо захисту європейських союзників у разі загострення безпекової ситуації.

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Радник французького президента зі стратегічних питань Ксав’є Шатель заявив, що ця ініціатива створює додаткові можливості для розміщення ядерних сил у разі ядерної ескалації.

На думку експертів, така модель може створити для Росії додаткові стратегічні виклики, доповнюючи чинну систему ядерного стримування НАТО.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також наголосив, що французький стратегічний потенціал доповнює вже наявні американські ядерні гарантії.

Важливу роль у французькій системі стримування відіграють крилаті ракети ASMP-A, якими оснащують винищувачі Rafale. Вони призначені для застосування ядерних боєзарядів і є складовою повітряного компонента французьких ядерних сил.

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Попри розширення військової співпраці, залишається відкритим питання, чи переконає нова стратегія Москву в готовності Парижа ризикувати власною безпекою заради захисту партнерів.

Експертка з Росії та ядерних питань паризького університету Sciences Po Ніколь Граєвскі зазначила, що реакція Кремля на такі гарантії залишається невизначеною.

«Неясно, чи переконає це росіян у тому, що французи ризикнуть піддати Париж удару у відповідь, наприклад, через Варшаву. Але росіяни, безумовно, звертають на це увагу», — сказала вона.

Таким чином, Париж прагне посилити роль Франції в європейській системі безпеки та створити додаткові чинники стримування Росії. Водночас ефективність нової моделі залежатиме від того, наскільки переконливими для потенційного противника будуть зобов’язання Франції перед її союзниками.

Раніше повідомлялося, що Польща прагне до того, щоб розмістити в країні ядерну зброю Франції та Сполучених Штатів Америки.

Ми раніше інформували, що у Кремлі істерично відреагували на випробувальний запуск французької балістичної ракети М51.3, здатної нести ядерний заряд, назвавши його «гучним і чітким» посланням.

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