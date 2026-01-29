ТСН у соціальних мережах

Світ
214
2 хв

Франція скасувала обов’язковий секс у шлюбі: подробиці нового рішення парламенту

Національні збори Франції одноголосно підтримали закон, який закріплює відсутність обов’язку сексуальних стосунків у шлюбі.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Париж

Париж / © Credits

У Франції офіційно відмовляються від концепції так званого “подружнього обов’язку” в шлюбі.

Про це повідомляє агентство EAD.

У середу, 28 січня, Національні збори Франції, нижня палата парламенту, одноголосно підтримали законопроєкт, який чітко закріплює: спільне проживання не створює для подружжя жодних зобов’язань щодо сексуальних стосунків. Документ ухвалили 106 голосами “за” і без жодного “проти”. Далі його має розглянути Сенат.

Попри те, що у французькому законодавстві раніше прямо не згадувався “подружній обов’язок”, Цивільний кодекс містив норму про необхідність “спільного сімейного життя”. У судовій практиці це іноді трактували як обов’язок подружжя ділити інтимне життя.

Так, 2019 року Апеляційний суд Версаля став на бік чоловіка, який вимагав розлучення з вини дружини через її відмову від інтимних стосунків. Це рішення підтвердив і Касаційний суд. Водночас жінка звернулася до Європейського суду з прав людини, який у січні 2025 року визнав її правоту, наголосивши, що такі підходи є застарілими та не відповідають сучасним уявленням про права людини і шлюб.

Після голосування одна з авторок законопроєкту, депутатка від Партії зелених Марі-Шарлотта Гарен, заявила, що документ має стати кроком до подолання примусу в шлюбі.

“Я хочу висловити співчуття всім жінкам, яких змушували до цього, які постраждали від зґвалтування в шлюбі. Ми сподіваємося, що цей текст стане відправною точкою, аби з цим справді було покінчено”, — сказала вона.

У разі остаточного ухвалення закон усуне юридичну невизначеність і закріпить принцип добровільності інтимних стосунків у шлюбі на рівні законодавства.

